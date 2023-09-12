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Rheinmetall передал Украине мобильный полевой госпиталь

Rheinmetall передал Украине мобильный полевой госпиталь

Киев • УНН

 • 302421 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall передал Украине мобильный полевой госпиталь. Его стоимость составляет около 9 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба завода, информирует УНН.

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“Компания Rheinmetall поставила в Украину мобильный полевой госпиталь. Всего год назад, в сентябре 2022 года, Министерство обороны Германии заключило контракт с дочерней компанией группы Rheinmetall Mobile Systeme GmbH, или RMS, на госпиталь и соответствующую поддержку обучения. Стоимость заказа составляет около 9 миллионов евро”, - говорится в сообщении.

Этот ультрасовременный полевой госпиталь включает 32 койки, в том числе восемь коек интенсивной терапии. В комплекс входит операционная со стерилизационными средствами, рентгеновская и компьютерная томография, лаборатория, аптека и администрация. Госпиталь соответствует стандартам медицинской поддержки НАТО Role 2.

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Госпиталь является полностью автономной системой медицинского обеспечения. Комплекс включает не только медицинские модули в расширяемых контейнерах и палатках, но и независимую генерирующую мощность и оборудование для производства медицинских газов. Госпиталь также имеет собственное водоснабжение, включая очистку и обеззараживание воды, а также модули санитарии для пациентов и персонала.

Водопроводная сеть обогревается, а чувствительный комп’компьютерный томограф в контейнере подпружинен с помощью сложной транспортной системы. Поэтому его можно безопасно транспортировать по суше, морю или по воздуху, и он готов к работе по прибытии. Разработанные для максимальной операционной мобильности, все системы и оборудование в больнице можно многократно использовать.

Дополнение

Передача мобильного полевого госпиталя проходила в два этапа: сначала десять украинских солдат приняли участие в 14-дневном учебном курсе, чтобы научиться собирать, разбирать и эксплуатировать госпиталь. Затем состоялась официальная передача мобильного госпиталя Украине в определенном месте.

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