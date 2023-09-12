Rheinmetall передав Україні мобільний польовий госпіталь

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“Компанія Rheinmetall поставила в Україну мобільний польовий госпіталь. Лише рік тому, у вересні 2022 року, Міністерство оборони Німеччини уклало контракт з дочірньою компанією групи Rheinmetall Mobile Systeme GmbH, або RMS, на госпіталь і відповідну підтримку навчання. Вартість замовлення становить близько 9 мільйонів євро”, - йдеться у повідомленні.

Цей ультрасучасний польовий госпіталь включає 32 ліжка, у тому числі вісім ліжок інтенсивної терапії. У комплекс входить операційна з стерилізаційними засобами, рентгенівська та комп’ютерна томографія, лабораторія, аптека та адміністрація. Госпіталь відповідає стандартам медичної підтримки НАТО Role 2.

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Госпіталь є повністю автономною системою медичного забезпечення. Комплекс включає не лише медичні модулі в розширюваних контейнерах і наметах, а й незалежну генеруючу потужність і обладнання для виробництва медичних газів. Госпіталь також має власне водопостачання, включаючи очищення та знезараження води, а також модулі санітарії для пацієнтів та персоналу.

Мережа водопостачання обігрівається, а чутливий комп’ютерний томограф у контейнері підпружинений за допомогою складної транспортної системи. Тому його можна безпечно транспортувати по суші, морю чи по повітрю, і він готовий до роботи після прибуття. Розроблені для максимальної операційної мобільності, усі системи та обладнання в лікарні можна багаторазово використовувати.

Доповнення

Передача мобільного польового шпиталю відбувалася у два етапи: спочатку десять українських солдатів взяли участь у 14-денному навчальному курсі, щоб навчитися збирати, розбирати та експлуатувати шпиталь. Потім відбулася офіційна передача мобільного шпиталю Україні у визначеному місці.