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РФ вновь сознательно срывает работу гуманитарной группы в Минске

РФ вновь сознательно срывает работу гуманитарной группы в Минске

Киев  •  УНН

 • 8752 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. РФ вновь сознательно срывает работу гуманитарной группы в Минске заявлениями, что Россия не является участником и стороной конфликта на Донбассе. Об этом написала на своей странице в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Трехсторонний контактной группе в Минске Ирина Геращенко, передает УНН.

"Чем ближе к выборам в Украине - тем нбезудержнее и вульгарнее позиция РФ и контролируемых ею марионеток. РФ вновь сознательно срывает работу гуманитарной группы заявлениями, что Россия не является участником и стороной конфликта на Донбассе, что "нас там нет" и пытается навязать условие прямого диалога Киева и оккупированных Донецка и Луганска", - написала она.

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Геращенко добавила, что никакого прямого диалога Киева с марионетками Кремля не будет.

"Мы ожидаем от Кремля ответы на наши предложения обмена политзаключенных Кремля на осужденных в Украине россиян
и разблокирования процесса освобождения заложников из оккупированного Донбасса, где все решает ФСБ, а не марионетки Кремля ", - написала Геращенко.

Геращенко отметила, что никакие бумаги с аббревиатурой "ЛНР", "ДНР" не принимаются. В минских соглашениях четко определено, что Донецк и Луганск - это отдельные территории Украины и ожидаем от координаторов неукоснительного соблюдения минских соглашений, в том числе, в терминологии.

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"Кроме того, мы обвиняем РФ и их марионеток не только в систематическом срыве работы группы, но и в заблокированном процессе освобождения заложников и политзаключенных и напоминаем, что на 15 наших предложений увольнения - нет ни одной ответа. РФ отказалась от своих граждан, ОРДЛО не подтверждает нам информацию о десятках заложников", - отметила Ирина Геращенко.

Она добавила, что сегодня сообщили координатора от ОБСЕ Фриша о недавней встрече с семьями пропавших без вести. И попросили координатора в апреле также встретиться с семьями пропавших, ведь несмотря на все усилия, РФ блокирует создание механизма поиска пропавших.

Напомним, представительницы ОРДЛО сорвали заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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