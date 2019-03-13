РФ вновь сознательно срывает работу гуманитарной группы в Минске

"Чем ближе к выборам в Украине - тем нбезудержнее и вульгарнее позиция РФ и контролируемых ею марионеток. РФ вновь сознательно срывает работу гуманитарной группы заявлениями, что Россия не является участником и стороной конфликта на Донбассе, что "нас там нет" и пытается навязать условие прямого диалога Киева и оккупированных Донецка и Луганска", - написала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль не готов к конструктивным действиям - Геращенко

Геращенко добавила, что никакого прямого диалога Киева с марионетками Кремля не будет.

"Мы ожидаем от Кремля ответы на наши предложения обмена политзаключенных Кремля на осужденных в Украине россиян

и разблокирования процесса освобождения заложников из оккупированного Донбасса, где все решает ФСБ, а не марионетки Кремля ", - написала Геращенко.

Геращенко отметила, что никакие бумаги с аббревиатурой "ЛНР", "ДНР" не принимаются. В минских соглашениях четко определено, что Донецк и Луганск - это отдельные территории Украины и ожидаем от координаторов неукоснительного соблюдения минских соглашений, в том числе, в терминологии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Геращенко: никакого прямого диалога с псевдореспубликамы в ОРДЛО не будет

"Кроме того, мы обвиняем РФ и их марионеток не только в систематическом срыве работы группы, но и в заблокированном процессе освобождения заложников и политзаключенных и напоминаем, что на 15 наших предложений увольнения - нет ни одной ответа. РФ отказалась от своих граждан, ОРДЛО не подтверждает нам информацию о десятках заложников", - отметила Ирина Геращенко.

Она добавила, что сегодня сообщили координатора от ОБСЕ Фриша о недавней встрече с семьями пропавших без вести. И попросили координатора в апреле также встретиться с семьями пропавших, ведь несмотря на все усилия, РФ блокирует создание механизма поиска пропавших.

Напомним, представительницы ОРДЛО сорвали заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.