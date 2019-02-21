Геращенко: ніякого прямого діалогу з псевдореспубліками в ОРДЛО не буде

"Ніякого прямого діалогу з псевдореспубліками на окупованому РФ Донбасі і легітимізації маріонеткових режимів Кремля - не буде. Мінський формат - тристоронній, його учасники: Україна-РФ-ОБСЄ. РФ не посередник, а сторона, відповідальна за виконання мінських угод, безпекового, економічного і гуманітарного блоків. Під угодами стоять підписи представників трьох сторін - України, РФ і ОБСЄ. У мінських угодах немає жодного слова про "ЛНР-ДНР" і таких нікчемних абревіатур", - зазначила Геращенко у Facebook.

Вона також зазначила, що "там є ще дві карляки громадян захарченка і плотницького, яких в останню хвилину притяг з собою в кімнату переговорів Путін". "Але хто це? І де вони? Одне упало, друге пропало (погано, бо вони є співучасниками злочинів Кремля і ми б воліли бачити їх в суді)", - продовжила Геращенко.

"Усі так звані "органи влади республік" - нелегітимні і не визнані навіть в РФ. Тому й заяви їх так званих "представітєлей", які б прізвища не були в цих людей, - це лише марення Кремля. З Кремлем, за посередництва наших міжнародних партнерів, а не з маріонетками Кремля, говоритимемо про звільнення Донбасу", - резюмувала вона.

Раніше 21 лютого ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив про готовність "вести прямий діалог" з Києвом для "досягнення миру на Донбасі".