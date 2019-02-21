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Геращенко: никакого прямого диалога с псевдореспубликами в ОРДЛО не будет

Геращенко: никакого прямого диалога с псевдореспубликами в ОРДЛО не будет

Киев  •  УНН

 • 7411 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Никакого прямого диалога с псевдореспубликами на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и легитимизации марионеточных режимов Кремля не будет. Об этом в четверг заявила первый заместитель главы Верховной Рады, участница минских переговоров по Донбассу Ирина Геращенко, передает УНН.

"Никакого прямого диалога с псевдореспубликами на оккупированном РФ Донбассе и легитимизации марионеточных режимов Кремля - не будет. Минский формат - трехсторонний, его участники: Украина-РФ-ОБСЕ. РФ не посредник, а сторона, ответственная за выполнение минских соглашений, блока по безопасности, экономического и гуманитарного блоков. Под соглашениями стоят подписи представителей трех сторон - Украины, РФ и ОБСЕ. В минских соглашениях нет ни слова о "ЛНР-ДНР" и таких ничтожных аббревиатур", - отметила Геращенко в Facebook.

Она также отметила, что "там есть еще две карляки граждан захарченко и плотницкого, которых в последнюю минуту притащил с собой в комнату переговоров Путин". "Но кто это? И где они? Одно упало, второе пропало (плохо, потому что они являются соучастниками преступлений Кремля и мы бы хотели видеть их в суде)", - продолжила Геращенко.

"Все так называемые "органы власти республик" - нелегитимны и не признаны даже в РФ. Поэтому и заявления их так называемых "представителей", какие бы фамилии ни были у этих людей, - это лишь бред Кремля. С Кремлем, при посредничестве наших международных партнеров, а не с марионетками Кремля, будем говорить об освобождении Донбасса", - резюмировала она.

Ранее 21 февраля главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о готовности "вести прямой диалог" с Киевом для "достижения мира на Донбассе".

Украинские Национальные Новости

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