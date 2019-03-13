РФ знову свідомо зриває роботу гуманітарної групи у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. РФ знову свідомо зриває роботу гуманітарної групи у Мінську заявами, що Росія не є учасником і стороною конфлікту на Донбасі. Про це написала на своїй сторінці в Facebook представник України в гуманітарній підгрупі в Тристоронній контактній групі у Мінську Ірина Геращенко, передає УНН.
“Чим ближче до виборів в Україні — тим нестримніша і вульгарніша є позиція РФ і контрольованих нею маріонеток. РФ знову свідомо зриває роботу гуманітарної групи заявами, що Росія не є учасником і стороною конфлікту на Донбасі, що “нас там нет” і намагається нав‘язати умову прямого діалогу Києва та окупованих Донецька і Луганська“,- написала вона.
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Геращенко додала, що ніякого прямого діалогу Києва з маріонетками Кремля не буде.
“Ми очікуємо від Кремля відповіді на наші пропозиції обміну політв‘язнів Кремля на засуджених в Україні росіян
і розблокування процесу звільнення заручників з окупованого Донбасу, де все вирішує ФСБ, а не маріонетки Кремля”, — написала Геращенко.
Геращенко зазначила, що жодні папери з абревіатурою “лнр”, “днр” не приймаються. В мінських угодах чітко визначено, що Донецьк і Луганськ — це окремі території України й очікуємо від координаторів неухильного дотримання мінських угод, в тому числі, в термінології.
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“Крім того, ми звинувачуємо РФ і їх маріонеток не лише в систематичному зриві роботи групи, а й в заблокованому процесі звільнення заручників і політв‘язнів і нагадуємо, що на 15 наших пропозицій звільнення — немає жодної відповіді. РФ відмовилася від своїх громадян, ОРДЛО не підтверджує нам інформацію про десятки заручників”, — зауважила Ірина Геращенко.
Вона додала, що сьогодні поінформували координатора від ОБСЄ Фріша про нещодавню зустріч з родинами зниклих безвісти. І попросили координатора у квітні також зустрітися з родинами зниклих, адже попри всі зусилля, РФ блокує створення механізму пошуку зниклих.
Нагадаємо, представниці ОРДЛО зірвали засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі.