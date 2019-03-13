КИЇВ. 13 березня. УНН. РФ знову свідомо зриває роботу гуманітарної групи у Мінську заявами, що Росія не є учасником і стороною конфлікту на Донбасі. Про це написала на своїй сторінці в Facebook представник України в гуманітарній підгрупі в Тристоронній контактній групі у Мінську Ірина Геращенко, передає УНН.