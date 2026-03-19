РФ заявила об уничтожении 138 дронов за ночь в нескольких регионах
Минобороны РФ утверждает об уничтожении 138 беспилотников над Крымом и регионами. Больше всего ударов зафиксировано над Краснодарским краем и акваториями.
Министерство обороны России заявило, что в ночь на 19 марта силы противовоздушной обороны якобы сбили 138 украинских беспилотников в разных регионах страны и над морями, пишет УНН.
Наибольшее количество дронов, по их данным, зафиксировали над краснодарским краем – 40, а также над аннексированным Крымом – 35. Еще 28 беспилотников якобы уничтожили над ставропольским краем.
Атаки также над морями и приграничными областями
Кроме этого, по информации РФ, 18 дронов сбили над акваторией Азовского моря и 7 – над Черным морем. Также сообщается о 8 беспилотниках в курской области и 2 – в ростовской.
Таким образом, атака охватила сразу несколько направлений, включая южные регионы и морские акватории.
Российская сторона традиционно не предоставляет независимого подтверждения этих заявлений. В то же время в ряде регионов сообщалось о взрывах и последствиях атак, в частности повреждениях инфраструктуры.
Информация о масштабах поражений и результатах ударов уточняется.
