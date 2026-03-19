российский краснодар снова под массированной атакой дронов жители сообщают о взрывах

В ночь на 18 марта Краснодар подвергся новой массированной атаке беспилотников. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах и работе сирен в разных районах города. Об этом пишет УНН.

По данным мэра города, один из дронов упал во дворе многоэтажки в Прикубанском округе. Обломки повредили окна в двух домах и припаркованные автомобили. Предварительно, пострадавших нет.

Жители спят в ванных и коридорах – сообщают очевидцы.

В городе продолжается напряженная ситуация, на местах работают экстренные службы и дежурят медики.

В настоящее время продолжается обследование территории и уточнение последствий атаки.

