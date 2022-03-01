РФ применяет кассетные боеприпасы в жилых районах Украины - Bellingcat

Цитата

"В последние дни фотографии и видео в социальных сетях позволили Bellingcat, а также другим исследователям конфликта и расследователям открытых источников, геолоцировать места применения нескольких кассетных боеприпасах в жилых районах на территории Украины", - говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что HRW расследовали и верифицировали применение кассетных боеприпасов, которые упали совсем недалеко от украинской больницы, возложив вину на Россию и призвав российские силы “прекратить использование кассетных боеприпасов и незаконные удары с применением оружия, которое неизбирательно убивает и калечит”.

По данным расследователей, фотографии и видео, опубликованные в интернете, демонстрируют еще более широкое применение такого оружия в жилых районах. Харьков также, по-видимому, стал целью множества ударов кассетными боеприпасами.

"25 февраля виден один из таких ударов, где множество суббоеприпасов взрываются на большой площади. Этот участок дороги (50.048093, 36.189638) проходит через жилые кварталы в непосредственной близости от детской больницы. Хотя для этой атаки невозможно установить направление прилета или сторону, которая нанесла удар, это можно сделать для нескольких других ударов, также нанесенных по Харькову", - отметили в Bellingcat.

Сообщается, что на данный момент, по-видимому, Россия использует реактивные снаряды с кассетными боеприпасами для реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-27 “Ураган” и БМ-30 “Смерч”. Это можно установить по характерным боеприпасам каждой из этих систем.

В Bellingcat отмечается, что эти ракеты имеют кассетную боевую часть, в которой находятся суббоеприпасы и которая в конце полета отделяется от хвостовой части с двигателем. После рассеивания боеприпасов ракетный двигатель и остатки боеголовки продолжают лететь дальше по траектории и зачастую втыкаются в землю.

Кроме того, сообщается, что имеется по крайней мере отдельный случай, когда кассетные боеприпасы, по-видимому, попали в район детского сада.

"25 февраля в городе Ахтырка примерно в 100 километрах к западу от Харькова артиллерийский удар привел к гибели нескольких человек (50.309797, 34.869819). Как сообщалось, в их числе были и дети", - говориться в сообщении.

Добавим

Кассетные боеприпасы – это вид оружия, который разбрасывает над целью небольшие разрывные суббоеприпасы. Эти суббоеприпасы рассеиваются и взрываются на большой площади, что увеличивает ущерб и потери.

Дополнение

За неполные 5 дней Управления верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 536 жертв среди гражданского населения Украины в результате нападения Российской Федерации, из них 136 погибших.