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РФ застосовує касетні боєприпаси в житлових районах України - Bellingcat

РФ застосовує касетні боєприпаси в житлових районах України - Bellingcat

Київ • УНН

 • 301269 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Росія застосовує заборонені касетні боєприпаси в житлових районах України. Про це УНН повідомляє з посиланням на розслідування Міжнародної групи журналістів Bellingcat.

Цитата

"В останні дні фотографії та відео в соціальних мережах дозволили Bellingcat, а також іншим дослідникам конфлікту і розслідувачам відкритих джерел, геолоціювати місця застосування декількох касетних боєприпасах в житлових районах на території України", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що HRW розслідували і верифікували застосування касетних боєприпасів, які впали зовсім недалеко від української лікарні, поклавши провину на Росію і закликавши російські сили "припинити використання касетних боєприпасів і незаконні удари із застосуванням зброї, яка невибірково вбиває і калічить".

За даними розслідувачів, фотографії та відео, опубліковані в Інтернеті, демонструють ще більш широке застосування такої зброї в житлових районах. Харків також, мабуть, став метою безлічі ударів касетними боєприпасами.

"25 лютого видно один з таких ударів, де безліч суббоєприпасів вибухають на великій площі. Ця ділянка дороги (50.048093, 36.189638) проходить через житлові квартали в безпосередній близькості від дитячої лікарні. Хоча для цієї атаки неможливо встановити напрямок прильоту або сторону, яка завдала удару, це можна зробити для кількох інших ударів, також нанесених по Харкову", - зазначили в Bellingcat.

Повідомляється, що на даний момент, мабуть, Росія використовує реактивні снаряди з касетними боєприпасами для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) БМ-27 "Ураган" і БМ-30 "Смерч". Це можна встановити за характерними боєприпасами кожної з цих систем.

У Bellingcat зазначається, що ці ракети мають касетну бойову частину, в якій знаходяться суббоєздати і яка в кінці польоту відділяється від хвостової частини з двигуном. Після розсіювання боєприпасів ракетний двигун і залишки боєголовки продовжують летіти далі по траєкторії і часто встромляються в землю.

Крім того, повідомляється, що є принаймні окремий випадок, коли касетні боєприпаси, мабуть, потрапили в район дитячого садка.

"25 лютого в місті Охтирка приблизно в 100 кілометрах на захід від Харкова артилерійський удар призвів до загибелі кількох людей (50.309797, 34.869819). Як повідомлялося, в їх числі були і діти", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Касетні боєприпаси - це вид зброї, який розкидає над ціллю невеликі розривні суббоєприпаси. Ці суббоєприпаси розсіюються і вибухають на великій площі, що збільшує збиток і втрати.

Доповнення

За неповні 5 днів Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 536 жертв серед цивільного населення України в результаті нападу Російської Федерації, з них 136 загиблих.

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