рф увеличила количество ракетоносителей в Черном море до трех: могут нести до 16 "калибров"
Киев • УНН
Российские войска разместили в Черном море три корабля, которые несут до 16 ракет "Калибр", сообщили в ВМС ВС Украины
Российские войска вывели в Черное море три корабля-носителя до 16 крылатых ракет типа "Калибр", сообщили во вторник в Военно-морских силах ВСУ, пишет УНН.
По состоянию на 08:00 28 ноября в Черном море находится 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "калибр", общий залп до 16 ракет
Детали
Как сообщается, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море - два вражеских корабля.
Дополнение
По данным Генштаба, в эти сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 1 ударный БпЛА типа "Shahed-136/131", вражеский дрон уничтожен.
рф увеличила количество ракетоносителей в Черном море до трех: могут нести до 16 "калибров"
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