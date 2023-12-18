рф усилила военное присутствие в беларуси - ISW
Киев • УНН
россия увеличила свои военные силы в беларуси, развернув 1840 военнослужащих с бронетехникой, артиллерией и средствами противовоздушной обороны вблизи украинской границы, сообщает ISW.
россия увеличила свое присутствие на территории беларуси, развернув масштабную военную группировку в двух областях. Об этом сообщил Институт изучения войны, передает УНН.
Детали
Согласно сообщению ISW, белорусские военные вблизи украинской границы развернули военную группировку, включающую 1840 военнослужащих, до 68-70 единиц БТР, 24 артиллерийские системы, три системы ПВО.
В него вошли десантно-штурмовой батальон 38-й десантно-штурмовой бригады возле ужово и к югу от пинска брестской области и два отряда 5-й бригады спецназа вблизи иванова и приболовичей гомельской области.
А также, парашютно-десантный батальон 103-й отдельной воздушно-десантной бригады вблизи лельчицкого района, брагима и зябровка гомельской области, тактическая группа 51-й артиллерийской бригады к югу от города гомель и реактивной артиллерийской батареи 336-й реактивной артиллерийской бригады вблизи зябровки.
Украина продолжает строить новые укрепления на границе с Беларусью 06 декабрь 2023, 17:59 • 41450 просмотров
рф усилила военное присутствие в беларуси - ISW
россия увеличила свои военные силы в беларуси, развернув 1840 военнослужащих с бронетехникой, артиллерией и средствами противовоздушной обороны вблизи украинской границы, сообщает ISW.
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