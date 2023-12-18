рф усилила военное присутствие в беларуси - ISW

россия увеличила свое присутствие на территории беларуси, развернув масштабную военную группировку в двух областях. Об этом сообщил Институт изучения войны, передает УНН.

Детали

Согласно сообщению ISW, белорусские военные вблизи украинской границы развернули военную группировку, включающую 1840 военнослужащих, до 68-70 единиц БТР, 24 артиллерийские системы, три системы ПВО.

В него вошли десантно-штурмовой батальон 38-й десантно-штурмовой бригады возле ужово и к югу от пинска брестской области и два отряда 5-й бригады спецназа вблизи иванова и приболовичей гомельской области.

А также, парашютно-десантный батальон 103-й отдельной воздушно-десантной бригады вблизи лельчицкого района, брагима и зябровка гомельской области, тактическая группа 51-й артиллерийской бригады к югу от города гомель и реактивной артиллерийской батареи 336-й реактивной артиллерийской бригады вблизи зябровки.

Украина продолжает строить новые укрепления на границе с Беларусью