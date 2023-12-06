Украина продолжает строить новые укрепления на границе с Беларусью
Киев • УНН
Украина укрепляет свои пограничные укрепления с Беларусью, постоянно возводя новые оборонительные сооружения. Пограничники круглосуточно контролируют ситуацию.
Украина продолжает строить новые оборонительные укрепления на границе с беларусью. Об этом сообщил председатель Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко, передает УНН.
Детали
Он рассказал, что вместе с руководителем пограничного отряда Сергеем Лозинским с рабочей поездкой посетил украинско-белорусскую границу.
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Укрепление границы с беларусью продолжается постоянно, поэтому осмотрел проведенную работу и с руководителем пограничного отряда обсудили перспективы дальнейшего наращивания инженерных заграждений на Северном рубеже области
Он также обнародовал фото того, как выглядит линия разграничения защищена оборонительными сооружениями и обустроенными управляемыми и неуправляемыми минно-взрывными заграждениями.
Дополнение
В то же время глава Волынской ОВА подчеркнул, что работа по укреплению границы продолжается и сейчас, возводятся новые оборонительные сооружения. Пограничники на страже круглосуточно и полностью контролируют ситуацию.
Напомним
Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх заявил, что несмотря на то, что в Беларуси присутствуют российские войска, на белорусско-украинской границе нет никаких ударных группировок рф.
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Украина продолжает строить новые укрепления на границе с Беларусью
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