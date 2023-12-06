Украина продолжает строить новые укрепления на границе с Беларусью

Украина продолжает строить новые оборонительные укрепления на границе с беларусью. Об этом сообщил председатель Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко, передает УНН.

Детали

Он рассказал, что вместе с руководителем пограничного отряда Сергеем Лозинским с рабочей поездкой посетил украинско-белорусскую границу.

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Укрепление границы с беларусью продолжается постоянно, поэтому осмотрел проведенную работу и с руководителем пограничного отряда обсудили перспективы дальнейшего наращивания инженерных заграждений на Северном рубеже области - подчеркнул Погуляйко.

Он также обнародовал фото того, как выглядит линия разграничения защищена оборонительными сооружениями и обустроенными управляемыми и неуправляемыми минно-взрывными заграждениями.

Дополнение

В то же время глава Волынской ОВА подчеркнул, что работа по укреплению границы продолжается и сейчас, возводятся новые оборонительные сооружения. Пограничники на страже круглосуточно и полностью контролируют ситуацию.

Напомним

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх заявил, что несмотря на то, что в Беларуси присутствуют российские войска, на белорусско-украинской границе нет никаких ударных группировок рф.

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