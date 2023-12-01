рф уменьшила количество ракетоносителей "калибров" в Черном море до двух - ВМС ВСУ

В Николаевской области ночью уничтожили семь "шахедов", но из-за атаки есть повреждения на агрофирмах

Украинская противовоздушная оборона уничтожила семь российских ударных беспилотников "шахед" в Николаевской области; были зафиксированы повреждения на сельскохозяйственных предприятиях, но никто не пострадал.