рф уменьшила количество ракетоносителей "калибров" в Черном море до двух - ВМС ВСУ
Киев • УНН
рф уменьшила количество ракетоносителей "калибров" в Черном море до двух, способных запускать до 8 ракет, как сообщили ВМС Украины
россия уменьшила количество кораблей-носителей крылатых ракет типа "Калибр" в Черном море до двух, сообщили в пятницу в Военно-морских силах ВСУ, пишет УНН.
По состоянию на 07:00 01.12.2023 в Черном море находится 9 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет
Детали
По данным ВМС ВСУ, в Азовском море - 1 вражеский корабль, в Средиземном море - 2 вражеских корабля.
Напомним
Накануне было известно о трех вражеских ракетоносителях до 16 "калибров" в Черном море.
рф уменьшила количество ракетоносителей "калибров" в Черном море до двух - ВМС ВСУ
рф уменьшила количество ракетоносителей "калибров" в Черном море до двух, способных запускать до 8 ракет, как сообщили ВМС Украины.
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