рф ударила ракетой по Миргородскому району на Полтавщине
Киев • УНН
В Миргородском районе Полтавской области зафиксировано попадание вражеской ракеты. Обращений по пострадавшим не поступало, информация уточняется.
В Полтавской области россия нанесла ракетный удар по Миргородскому району, есть попадание, сообщил в пятницу глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в соцсетях, пишет УНН.
Зафиксировано попадание вражеской ракеты в Миргородском районе. На данный момент обращений о пострадавших в экстренные службы не поступало. Информация уточняется
Напомним
В ночь на 26 июня рф уже атаковала Полтавщину, есть попадания в промышленные объекты.