рф ударила ракетой по Миргородскому району на Полтавщине

В Полтавской области россия нанесла ракетный удар по Миргородскому району, есть попадание, сообщил в пятницу глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в соцсетях, пишет УНН.

Зафиксировано попадание вражеской ракеты в Миргородском районе. На данный момент обращений о пострадавших в экстренные службы не поступало. Информация уточняется - написал Дякивнич.

Напомним

В ночь на 26 июня рф уже атаковала Полтавщину, есть попадания в промышленные объекты.