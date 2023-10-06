рф держит на боевом дежурстве один ракетоноситель до 8 "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. россия держит 8 кораблей в Черном и 2 - в Азовском морях. На боевом дежурстве у россии - один ракетоноситель до 8 ракет типа “Калибр”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
Цитата
«Корабельная группировка врага развернута в количестве 10 кораблей, из них 8 - в Черном и 2 - в Азовском морях. На боевом дежурстве 1 надводный ракетоноситель, снаряженный до 8 ракет типа “Калибр”», - говорится в сообщении Сил обороны юга Украины в Telegram.
Детали
сообщается, что оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной.
Дополнение
Министерство обороны Великобритании отчете на основе разведданных указало, что в последние недели морская авиация черноморского флота россии играет особенно важную роль в операциях флота, поскольку он пытается противостоять одновременным угрозам на южном фланге войны в Украине.