У Чорному морі росіяни зробили акцент на авіації – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії у новому звіті на основі розвідданих вказало, що останніми тижнями морська авіація чорноморського флоту росії відіграє особливо важливу роль в операціях флоту, оскільки він намагається протистояти одночасним загрозам на південному фланзі війни в Україні, повідомляє УНН.
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«Морська авіація робить акцент на морському повітряному патрулюванні, найімовірніше, з основним завданням раннього виявлення безпілотних надводних кораблів», - йдеться у повідомленні у X.
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Зазначається, що ключовим російським активом у цих операціях є літак-амфібія Бе-12 MAIL, розроблений у 1950-х роках, який вилітає з баз в окупованому Криму.
Винищувачі Су-24 "Фехтувальник" і "Фланкер" проводять морські ударні операції, включаючи щонайменше один нещодавній авіаудар по стратегічно розташованому острову Зміїний.
В Міноборони Британії зазначають, що з огляду на ймовірне переміщення більшої частини флоту до новоросійська через загрозу Севастополю, росія намагається використати військово-повітряні сили флоту для «застосування сил над північно-західним узбережжям Чорного моря».
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