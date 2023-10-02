В Черном море россияне сделали акцент на авиации - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Министерство обороны Великобритании в новом отчете на основе разведданных указало, что в последние недели морская авиация черноморского флота россии играет особенно важную роль в операциях флота, поскольку он пытается противостоять одновременным угрозам на южном фланге войны в Украине, сообщает УНН.
Цитата
«Морская авиация делает акцент на морском воздушном патрулировании, скорее всего, с основной задачей раннего обнаружения беспилотных надводных кораблей», - говорится в сообщении в X.
Детали
Отмечается, что ключевым российским активом в этих операциях является самолет-амфибия Бе-12 MAIL, разработанный в 1950-х годах, который вылетает с баз в оккупированном Крыму.
Истребители Су-24 "Фехтовальщик" и "Фланкер" проводят морские ударные операции, включая по меньшей мере один недавний авиаудар по стратегически расположенному острову Змеиный.
В Минобороны Британии отмечают, что учитывая вероятное перемещение большей части флота в Новороссийск из-за угрозы Севастополю, россия пытается использовать военно-воздушные силы флота для «применения сил над северо-западным побережьем Черного моря».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский флот морских дронов лишает военные корабли рф смысла - Зеленский