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В Черном море россияне сделали акцент на авиации - британская разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Министерство обороны Великобритании в новом отчете на основе разведданных указало, что в последние недели морская авиация черноморского флота россии играет особенно важную роль в операциях флота, поскольку он пытается противостоять одновременным угрозам на южном фланге войны в Украине, сообщает УНН

Цитата

«Морская авиация делает акцент на морском воздушном патрулировании, скорее всего, с основной задачей раннего обнаружения беспилотных надводных кораблей», - говорится в сообщении в X.

Детали

Отмечается, что ключевым российским активом в этих операциях является самолет-амфибия Бе-12 MAIL, разработанный в 1950-х годах, который вылетает с баз в оккупированном Крыму.

Истребители Су-24 "Фехтовальщик" и "Фланкер" проводят морские ударные операции, включая по меньшей мере один недавний авиаудар по стратегически расположенному острову Змеиный.

В Минобороны Британии отмечают, что учитывая вероятное перемещение большей части флота в Новороссийск из-за угрозы Севастополю, россия пытается использовать военно-воздушные силы флота для «применения сил над северо-западным побережьем Черного моря».

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