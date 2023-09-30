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Український флот морських дронів позбавляє військові кораблі рф сенсу - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Український флот морських дронів, що є першим у світі, позбавляє російські військові кораблі сенсу та примушує їх ховатися. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Світ бачить, на що здатні українські ракети, наші технології, українські дрони. Ми створюємо перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу та примушує їх ховатися. Ми почали виробництво гармат і снарядів натовських калібрів, які потрібні на полі бою. Ви знаєте про це – 155-й калібр», - сказав Зеленський.

За його словами, українські протитанкові ракетні комплекси більш далекобійні та безпечніші в управлінні, ніж ціла низка інших аналогів.

«Ми пропонуємо свої програмні рішення для оборони – від управління до кібербезпеки. Ми зацікавлені в локалізації виробництва техніки, необхідної нашому захисту, та кожної з тих передових оборонних систем, які використовуються нашими воїнами й дають сьогодні Україні найкращі результати на фронті», - розповів Зеленський.

Доповнення

У СБУ показали, як виглядають українські надводні дрони.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначав, що ситуація з використанням українських дронів в акваторії Чорного моря свідчить, про "зміну правил гри" і кінець московському шантажу.

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