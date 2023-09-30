Український флот морських дронів позбавляє військові кораблі рф сенсу - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Український флот морських дронів, що є першим у світі, позбавляє російські військові кораблі сенсу та примушує їх ховатися. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій, передає кореспондент УНН.
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«Світ бачить, на що здатні українські ракети, наші технології, українські дрони. Ми створюємо перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу та примушує їх ховатися. Ми почали виробництво гармат і снарядів натовських калібрів, які потрібні на полі бою. Ви знаєте про це – 155-й калібр», - сказав Зеленський.
За його словами, українські протитанкові ракетні комплекси більш далекобійні та безпечніші в управлінні, ніж ціла низка інших аналогів.
«Ми пропонуємо свої програмні рішення для оборони – від управління до кібербезпеки. Ми зацікавлені в локалізації виробництва техніки, необхідної нашому захисту, та кожної з тих передових оборонних систем, які використовуються нашими воїнами й дають сьогодні Україні найкращі результати на фронті», - розповів Зеленський.
Доповнення
У СБУ показали, як виглядають українські надводні дрони.
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначав, що ситуація з використанням українських дронів в акваторії Чорного моря свідчить, про "зміну правил гри" і кінець московському шантажу.