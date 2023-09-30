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Украинский флот морских дронов лишает военные корабли рф смысла - Зеленский

Киев • УНН

 • 368584 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Украинский флот морских дронов, который является первым в мире, лишает российские военные корабли смысла и заставляет их прятаться. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на первом Международном форуме оборонных индустрий, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мир видит, на что способны украинские ракеты, наши технологии, украинские дроны. Мы создаем первый в мире флот морских дронов, который лишает российские военные корабли смысла и заставляет их прятаться. Мы начали производство пушек и снарядов натовских калибров, которые нужны на поле боя. Вы знаете об этом – 155-й калибр», - сказал Зеленский.

По его словам, украинские противотанковые ракетные комплексы более дальнобойные и более безопасные в управлении, чем целый ряд других аналогов.

«Мы предлагаем свои программные решения для обороны – от управления до кибербезопасности. Мы заинтересованы в локализации производства техники, необходимой нашей защите, и каждой из тех передовых оборонных систем, которые используются нашими воинами и дают сегодня Украине лучшие результаты на фронте», - рассказал Зеленский.

Дополнение

В СБУ показали, как выглядят украинские надводные дроны.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отмечал, что ситуация с использованием украинских дронов в акватории Черного моря свидетельствует, об "изменении правил игры" и конце московскому шантажу.

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