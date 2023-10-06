рф тримає на бойовому чергуванні один ракетоносій до 8 "Калібрів"

Цитата

«Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 10 кораблів, із них 8 - у Чорному та 2 - в Азовському морях. На бойовому чергуванні 1 надводний ракетоносій, споряджений до 8 ракет типу “Калібр”», - ідеться в повідомленні Сил оборони півдня України у Telegram.

Деталі

Повідомляється, що оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою.

Доповнення

Міністерство оборони Великої Британії звіті на основі розвідданих вказало, що останніми тижнями морська авіація чорноморського флоту росії відіграє особливо важливу роль в операціях флоту, оскільки він намагається протистояти одночасним загрозам на південному фланзі війни в Україні.