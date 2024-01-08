рф сформировала максимально агрессивный альянс: Подоляк о глобальной политике

россия уже сформировала максимально агрессивный альянс, и если рф не проиграет в войне, то будет усиливать агрессию, бесконечно провоцируя, оплачивая и начиная конфликты. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

"Повторю, если кто-то еще не понял фундаментальных трансформаций, происходящих в глобальной политике... россия уже сформировала максимально агрессивный альянс. Кто-то принадлежит к нему открыто, кто-то - тайно, участвуя в финансировании определенных программ или в невоенных действиях. рф обозначила свой интерес и подтянула к альянсу страны, которые готовы прямо сейчас масштабно и демонстративно проливать кровь: воевать, убивать, захватывать, разрушать", - написал Подоляк в Telegram.

Он отметил, что эти страны прежде всего инвестируют в военные производства, накапливают военную технику, формируют значительные мобилизационные резервы, превращая свои общества в бесправные военные лагеря.

"Так что будет происходить дальше, если россия не проиграет? Первое: альянс точно не распадется добровольно. Наоборот, будет усиливать агрессию и повышать ставки, бесконечно провоцируя, оплачивая и начиная конфликты. "Демократии", почувствовавшие привкус крови, захотят еще больше крови, еще больше жертв, еще больше паники. А это значит, что война будет масштабирована в любом случае...", - считает Подоляк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тайные соглашения с россией помогают Северной Корее финансировать ядерную программу - Bloomberg

По его словам, во-вторых, к альянсу, который, по сути, прямо сейчас ракетными атаками переписывает международные правила и цинично узаконивает право на масштабный геноцид граждан другой страны, будут присоединяться другие нестабильные и авторитарные режимы, которые захотят "легализовать" и свое право на пожирание демократий и других стран.

"Третье: глобальной стабильности не будет, правил не будет, гарантированного права не будет, свобод не будет, безопасности не будет. Будет постоянное ожидание войны, участие в войне, пересмотр национальных бюджетов, ухудшение качества жизни...", - написал Подоляк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Северная Корея пригрозила нанести удар в ответ на любую провокацию со стороны Южной Кореи

Он отметил, что не получится просто переждать этот период "военной турбулентности" и вернуться к обычной жизни.

"Понятно, что хочется просто переждать этот период "военной турбулентности" и вернуться к обычной жизни. Но не получится. Никак. Решение все равно придется принимать. Или сейчас вложиться в безопасность, или завтра воевать на гораздо большем театре военных действий...", - отметил Подоляк.