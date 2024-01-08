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рф сформувала максимально агресивний альянс: Подоляк про глобальну політику

рф сформувала максимально агресивний альянс: Подоляк про глобальну політику

Київ • УНН

 • 31211 перегляди

Михайло Подоляк попереджає, що росія, очолюючи агресивний альянс, якщо не зазнає поразки у війні, то ескалує конфлікти у всьому світі.

росія вже сформувала максимально агресивний альянс, і якщо рф не програє у війні, то  посилюватиме агресію, нескінченно провокуючи, оплачуючи та починаючи конфлікти. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНН.

"Повторю, якщо хтось іще не зрозумів фундаментальних трансформацій, що відбуваються в глобальній політиці…росія вже сформувала максимально агресивний альянс. Хтось належить до нього відкрито, хтось – потай, беручи участь у фінансуванні певних програм або в невоєнних діях. рф позначила свій інтерес і підтягнула до альянсу країни, які готові просто зараз масштабно й демонстративно проливати кров: воювати, вбивати, захоплювати, руйнувати", - написав Подоляк у Telegram.

Він зазначив, що ці країни передусім інвестують у військові виробництва, накопичують військову техніку, формують значні мобілізаційні резерви, перетворюючи свої суспільства на безправні військові табори.

"Тож що відбуватиметься далі, якщо росія не програє? Перше: альянс точно не розпадеться добровільно. Навпаки, посилюватиме агресію та підвищуватиме ставки, нескінченно провокуючи, оплачуючи та починаючи конфлікти. "Демократії", що відчули присмак крові, захочуть іще більше крові, ще більше жертв, ще більше паніки. А це означає, що війна буде масштабована в будь-якому разі...", - вважає Подоляк.

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За його словами, по-друге, до альянсу, який, по суті, просто зараз ракетними атаками переписує міжнародні правила й цинічно узаконює право на масштабний геноцид громадян іншої країни, приєднуватимуться інші нестабільні й авторитарні режими, які захочуть "легалізувати" і своє право на пожирання демократій та інших країн.

"Третє: глобальної стабільності не буде, правил не буде, гарантованого права не буде, свобод не буде, безпеки не буде. Буде постійне очікування війни, участь у війні, перегляд національних бюджетів, погіршення якості життя...", - написав Подоляк.

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Він наголосив, що не вийде просто перечекати цей період "воєнної турбулентності" та повернутися до звичайного життя.

"Зрозуміло, що хочеться просто перечекати цей період "воєнної турбулентності" та повернутися до звичайного життя. Але не вийде. Ніяк. Рішення все одно доведеться ухвалювати. Або зараз вкластися в безпеку, або завтра воювати на набагато більшому театрі воєнних дій…", - зазначив Подоляк.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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