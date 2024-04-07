рф распространяет ложную информацию, что жителям Харькова запрещено эвакуироваться перед возможным наступлением. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

российские СМИ активно распространяют сманипулированную информацию, утверждая, что власти Украины намеренно не позволяют жителям Харькова эвакуироваться перед широкомасштабным наступлением российских войск.

Однако правда заключается в том, что никакие ограничения на выезд из Харькова не существуют, и все желающие имеют возможность свободно покинуть город.

Эта дезинформация рф стала частью информационно-психологической операции российских сил, целью которой является создание паники и беспокойства среди населения.

Сейчас ВС РФ не имеют сил, чтобы осуществить столь масштабную операцию. Именно поэтому россия выбрала другую тактику - осуществляет регулярные террористические обстрелы гражданской инфраструктуры города - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

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