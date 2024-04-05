На Сумщине объявили принудительную эвакуацию детей из двух общин

В Середино-Будской и Великописаревской громадах Сумской области приняли решение о принудительной эвакуации детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и заявление главы Сумской ОГА Владимира Артюха в эфире телемарафона.

Такое решение было принято из-за ситуации с безопасностью. Его согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук, - говорится в сообщении.

Детали

Всего планируется вывезти 297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области. Они вместе с родителями или другими законными представителями будут эвакуированы в безопасные регионы.

Отмечается, что эвакуация осуществляется бесплатно.

Вчера на Координационном штабе был подтвержден и введен в действие наш совместный приказ с командующим ОТУ "Северск" по внедрению принудительной эвакуации детей со своими родителями в Середино-Будской громаде и Великописаревской громаде, - рассказал глава Сумской ОГА.

По его словам, в Середино-Будской громаде находится около 300 детей, в Великописаревской - 80.

Напомним

российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Черниговской и Сумской областей из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, беспилотники и вертолеты, вызывая взрывы, но данные о разрушениях и жертвах уточняются.

