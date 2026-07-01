РФ проводит ИПСО для дестабилизации ситуации в Сумах - ЦПД РНБО
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации зафиксировал российскую ИПСО, направленную на дестабилизацию в Сумах. Пропагандисты распространяют фейки о якобы "сдаче города" властями и жалобы на давление воды, хотя перебои вызваны обстрелами РФ.
Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины зафиксировал информационно-психологическую операцию России, направленную на дестабилизацию ситуации в Сумах. Об этом ЦПД СНБО сообщил в среду, передает УНН.
Центр фиксирует информационно-психологическую операцию врага, направленную на дестабилизацию ситуации в городе Сумы
Детали
В Центре отметили, что после заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы нахождении оккупационных войск за "10,5 км от Сум", которое не соответствует действительности, российские пропагандистские ресурсы начали распространять манипулятивные сообщения с нарративом о том, что украинская власть якобы "сдает город".
По данным ЦПД, пропагандисты утверждали, что местная власть якобы намеренно не восстанавливает критическую инфраструктуру, поскольку "готовит Сумы к сдаче".
В Центре подчеркнули, что после того, как эти утверждения не получили поддержки среди украинцев, российские спецслужбы прибегли к созданию иллюзии "массового недовольства" жителей города. В частности, в TikTok распространили видео от имени якобы жительницы Сум, которая жаловалась на низкое давление воды, после чего его активно распространили российские Telegram-каналы.
Как отмечает ЦПД, первоисточником ролика был анонимный аккаунт, маскировавшийся под "украинского военного", а не страница самой "жительницы". В Центре пояснили, что это является типичной тактикой российских спецслужб, когда сначала создаются аккаунты с нейтральным контентом для завоевания доверия аудитории, а впоследствии через них распространяются фейки.
В ЦПД подчеркнули, что целью этой информационной операции является посеять панику среди жителей Сум и подорвать доверие к местной власти и государству.
В то же время в Центре отметили, что временные перебои с водоснабжением в Сумах вызваны российскими обстрелами гражданской инфраструктуры. Горожан своевременно информируют о ситуации, вода подается по графику, организован подвоз технической воды, а коммунальные службы работают над ликвидацией последствий атак.
"Призываем граждан не поддаваться на информационные провокации Кремля, не распространять сомнительный контент и пользоваться официальными источниками информации", – говорится в сообщении.
Руководитель ЦПД СНБО: "10 км до Сум" по словам путина - это ложь29.06.26, 11:30 • 20989 просмотров