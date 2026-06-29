Руководитель ЦПД СНБО: "10 км до Сум" по словам путина - это ложь
Киев • УНН
Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что слова путина о 10 км до Сум являются ложью. От города российские войска находятся более чем в 20 км, наступление на Сумы не ведется.
В Центре противодействия дезинформации СНБО проанализировали интервью главы кремля владимира путина, указав в частности, что "10 км до Сум" по словам путина - это ложь, о чем сообщил в понедельник глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, пишет УНН.
"10 км до Сум" по словам путина - это ложь. Он вообще вчера много глупостей наговорил, но касательно города Сумы - с весны 2025 года рф не продвигается вообще. И от города Сумы они находятся в более чем 20 км, наши воины ВСУ сорвали их планы на направлении. Враг продолжает атаковать Сумы с воздуха, но о наступлении на город речь не идет вообще. путин - классический лжец, которому приносят лживые доклады
"Очередное интервью владимира путина пропагандисту павлу зарубину наглядно продемонстрировало: российский диктатор либо окончательно переселился в вымышленную реальность, либо держит собственное население за дураков", - указали также в самом ЦПД.
Как отметили в ЦПД, значительная часть интервью касалась ситуации на фронте. "Пытаясь продемонстрировать хорошую информированность, путин очень подробно рассказывал об "успехах" на конкретных участках фронта. Однако своими абсурдными заявлениями, в частности о "10 километрах до Сум", он поставил в ступор даже лояльных Z-военкоров", - говорится в сообщении ЦПД.
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"Похожую тактику замыливания глаз путин применил и в отношении внутренних проблем. Топливный кризис диктатор назвал "некритичным", а касательно ударов по энергообъектам рф заверил, что "все восстанавливается быстро". И это еще больше разожгло панические настроения россиян, которые прочитали в словах путина четкий сигнал - напрасно надеяться на решение проблем, если власть считает их "некритичными"", - указали в ЦПД.
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"Главной целью путина было успокоить россиян перед выборами в госдуму рф, создать иллюзию контроля и мотивировать электорат поддержать провластную партию. Но пропаганда снова проиграла суровой действительности: вместо сильного лидера россияне увидели стареющего правителя, полностью оторванного от реальности", - подытожили в Центре противодействия дезинформации.
Правительственный Центр стратегических коммуникаций также проанализировал интервью и назвал "топ-5 лживых заявлений путина в интервью кремлевскому пропагандисту".
"Во время очередного интервью пропагандисту зарубину путин озвучил ряд манипулятивных и ложных заявлений о войне против Украины", - отметили в Центре страткома, отметив в частности, что они касались ситуации на фронте и переговоров.