Руководитель ЦПД СНБО: "10 км до Сум" по словам путина - это ложь

В Центре противодействия дезинформации СНБО проанализировали интервью главы кремля владимира путина, указав в частности, что "10 км до Сум" по словам путина - это ложь, о чем сообщил в понедельник глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, пишет УНН.

"10 км до Сум" по словам путина - это ложь. Он вообще вчера много глупостей наговорил, но касательно города Сумы - с весны 2025 года рф не продвигается вообще. И от города Сумы они находятся в более чем 20 км, наши воины ВСУ сорвали их планы на направлении. Враг продолжает атаковать Сумы с воздуха, но о наступлении на город речь не идет вообще. путин - классический лжец, которому приносят лживые доклады