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Путин заявил о намерении захватить весь Донбасс и "Новороссию"

Киев • УНН

 • 8566 просмотра

Путин на съезде "Единой России" заявил о цели захвата всего Донбасса и "Новороссии". Он также сказал, что не позволит Украине навязать условия переговоров.

Путин заявил о намерении захватить весь Донбасс и "Новороссию"

Российский диктатор Владимир Путин во время выступления на съезде партии «Единая Россия» заявил, что РФ по-прежнему ставит целью захват всего Донбасса, а также «Новороссии». Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Кремля.

Детали

По словам Путина, он не позволит Украине «навязать свои условия» для переговоров, ведь любой вариант, который дает шанс украинской армии перегруппироваться, автоматически становится неприемлемым.

В наши планы спасение киевского режима не входит

- сказал диктатор.

Он также заверил, что Украина якобы «заплатит» за операцию в Курской области потерей территорий в так называемой буферной зоне.

Напомним

Путин без доказательств заявил, что Киев отступает по всей линии фронта и перешел к терроризму. Он также пообещал вывести экономику РФ на новый уровень и решить демографические проблемы.

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Вадим Хлюдзинский

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