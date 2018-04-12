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РФ привела в готовность силы ПВО из-за угрозы удара США по Сирии

РФ привела в готовность силы ПВО из-за угрозы удара США по Сирии

Киев  •  УНН

 • 10955 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Россия привела в готовность войска ПВО, разведки и ударные силы из-за угрозы ракетного удара США по Сирии. Об этом заявил глава комитета госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов, передает УНН со ссылкой на Эхо Москвы.

"Войска ПВО, разведки и ударные силы приведены в готовность в связи с возможным ракетным ударом США по Сирии", - цитирует Шаманова издание.

Между тем указано, что эксперт Центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев усомнился в том, что российские средства ПВО в Сирии могут противостоять массированной ракетной атаке со стороны США.

Тем временем спутники зафиксировали вывод российских кораблей с базы Тартус. 

Напомним, ВВС ранее сообщало, что премьер Великобритании Тереза Мэй готова санкционировать участие Лондона в ударе по Сирии без согласия парламента. Источники издания отмечали, что Мэй не хочет просить президента США Дональда Трампа отложить планы для консультаций с парламентом в Вестминстере.

Как сообщал УНН, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатакы в Сирии.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

Позже президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии. Так американский лидер отреагировал на недавние заявления со стороны российского посла в Ливане Александра Засыпкина, который предостерег, что Россия будет сбивать все выпущенные в сторону Сирии ракеты и уничтожит места их запуска.

Между тем в Пентагоне заявили, что готовы к военному ответу на химатаку в Сирии, если это будет необходимо и если президент Трамп примет соответствующее решение. Однако, 11 апреля CNN сообщил, что у Трампа еще нет окончательного решения относительно удара по Сирии.

В то же время СМИ сообщили, что ракетный эсминец США приблизился к военно-морской базы РФ в Сирии, а второй - на подходе.

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