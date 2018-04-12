РФ привела у готовність сили ППО через загрозу удару США по Сирії

"Війська ППО, розвідки та ударні сили приведені в готовність у зв'язку з можливим ракетним ударом США по Сирії", - цитує Шаманова видання.

Тим часом вказано, що експерт Центру аналізу, стратегій і технологій Сергій Денісенцев засумнівався в тому, що російські засоби ППО в Сирії можуть протистояти масованій ракетній атаці з боку США.

Тим часом супутники зафіксували виведення російських кораблів з бази Тартус.

Нагадаємо, ВВС раніше повідомляло, що прем'єр Великої Британії Тереза Мей готова санкціонувати участь Лондона в ударі по Сирії без згоди парламенту. Джерела видання відзначали, що Мей не хоче просити президента США Дональда Трампа відкласти плани для консультацій з парламентом у Вестмінстері.

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада у районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з гелікоптера було скинуто бочкову бомбу з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 людей могли постраждати від хіматаки в Сирії.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійській армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.

Згодом президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії. Так американський лідер відреагував на нещодавні заяви з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застеріг, що Росія збиватиме всі випущені в бік Сирії ракети та знищить місця їхнього запуску.

Тим часом у Пентагоні заявили, що готові до військової відповіді на хіматаку в Сирії, якщо це буде необхідно і якщо президент Трамп прийме відповідне рішення. Однак, 11 квітня CNN повідомило, що Трамп ще не має остаточного рішення щодо удару по Сирії.

Водночас ЗМІ повідомили, що ракетний есмінець США наблизився до військово-морської бази РФ в Сирії, а другий - на підході.