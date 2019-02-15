РФ при ООН прокомментировала план Авакова по деоккупации Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский напомнил, что любые инициативы, касающиеся урегулирования в Украине, “должны идти в рамках минских договоренностей”. Так он прокомментировал сообщения о разработке Киевом “Механизма новых шагов” по Донбассу, информирует УНН со ссылкой на его комментарий российскому агентству ТАСС.
“Любой план должен соответствовать минским договоренностям и резолюции 2202 Совета Безопасности”, — подчеркнул дипломат в беседе с корреспондентом ТАСС. “В ходе последнего заседания СБ представители ОБСЕ еще раз четко опровергли утверждения (на самом деле: представитель ОБСЕ отказался давать конкретный ответ на вопрос — ред.) о наличии российских войск в Украине, поэтому никакой деоккупации быть не может”, — констатировал Полянский.
Он также добавил, что предложение России по миротворческой миссии ООН в Украине по-прежнему находится “на столе”. “Мы готовы по нему работать в любой момент”, — указал дипломат.
Напоминаем, Аваков представил в США новую стратегию Украины по возврату Донбасса.