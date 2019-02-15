РФ при ООН прокоментувала план Авакова щодо деокупації Донбасу

“Будь-який план повинен відповідати мінським домовленостям і резолюції 2202 Ради Безпеки”, — підкреслив дипломат у розмові з кореспондентом ТАРС. “В ході останнього засідання РБ представники ОБСЄ ще раз чітко спростували твердження (насправді: представник ОБСЄ відмовився давати конкретну відповідь на запитання — ред.) про наявність російських військ в Україні, тому ніякої деокупації бути не може”, — констатував Полянський.

Він також додав, що пропозиція Росії по миротворчу місію ООН в Україні як і раніше знаходиться “на столі”. “Ми готові за нею працювати в будь-який момент”, — вказав дипломат.

Нагадуємо, Аваков представив в США нову стратегію України щодо повернення Донбасу.