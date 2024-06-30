рф потеряла 1140 военнослужащих за сутки
Киев • УНН
30 июня 2024 года, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, страна-террорист потеряла 1140 военнослужащих.
В пределах суток рф потеряла 1140 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 30.06.24:
- Личный состав: 542700 (+1140).
- Танки: 8080 (+7).
- Бронированные боевые машины: 15524 (+19).
- Артиллерийские системы: 14533 (+53).
- РСЗВ: 1110 (+1).
- Средства ППО: 873 (+2).
- Самолеты: 360.
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 11584 (+46).
- Крылатые ракеты: 2331.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 19643 (+75).
- Специальная техника: 2448 (+12).
За сутки страна-террорист потеряла 1070 военнослужащих29 июня 2024, 04:05 • 24037 просмотров