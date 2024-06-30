рф втратила 1140 військовослужбовців за добу
Київ • УНН
30 червня 2024 року, за даними Генерального штабу Збройних сил України, країна-терорист втратила 1140 військовослужбовців.
У межах доби рф втратила 1140 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 30.06.24:
- Особовий склад: 542700 (+1140).
- Танки: 8080 (+7).
- Броньовані бойові машини: 15524 (+19).
- Артилерійські системи: 14533 (+53).
- РСЗВ: 1110 (+1).
- Засоби ППО: 873 (+2).
- Літаки: 360.
- Гелікоптери: 326.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 11584 (+46).
- Крилаті ракети: 2331.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 19643 (+75).
- Спеціальна техніка: 2448 (+12).
За добу країна-терорист втратила 1070 військовослужбовців29.06.24, 07:05 • 24876 переглядiв