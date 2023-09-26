Больше всего за месяц за время наблюдений: Лондон фиксирует рост вражеских атак
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. российская федерация усиливает свои атаки на продовольственную инфраструктуру Украины, нанося ущерб глобальной продовольственной безопасности. Об этом сообщает Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании, передает УНН.
Цитата
«россия усиливает атаки на продовольственную инфраструктуру Украины, нанося ущерб глобальной продовольственной безопасности», - говориться в сообщении.
Сообщается, что в августе 2023 года в Центре информационной устойчивости подтвердили 33 таких атаки — это самый высокий показатель за месяц с момента начала их мониторинга.
Дополнение
Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что после срыва Черноморской зерновой сделки россия около 100 раз наносила удары по украинским портам. Около трети портовой инфраструктуры было повреждено или уничтожено.