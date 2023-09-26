Найбільше за місяць за час спостережень: Лондон фіксує зростання ворожих атак

Цитата

«росія посилює атаки на продовольчу інфраструктуру України, завдаючи шкоди глобальній продовольчій безпеці», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в серпні 2023 року в Центрі інформаційної стійкості підтвердили 33 таких атаки, — це найвищий показник за місяць з моменту початку їхнього моніторингу.

Доповнення

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомляв, що після зриву Чорноморської зернової угоди росія близько 100 разів завдавала ударів по українських портах. Близько третини портової інфраструктури було пошкоджено або знищено.