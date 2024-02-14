рф получит ответ: Зеленский о жестоком обстреле Селидово

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокий обстрел Селидово и заверил, что российское государство получит ответ на этот удар, передает УНН.

Прошлым вечером и ночью российские террористы очень жестоко обстреляли город Селидово Донецкой области. Попадания - по жилым домам, по обычной гражданской застройке и по больнице. Прицельный российский удар по городу. На момент этого удара в больнице было почти 150 пациентов, три человека погибли - мама с маленьким сыном и женщина, которая готовилась стать мамой. Мои соболезнования родным и близким! Обязательно российское государство получит ответ на этот удар