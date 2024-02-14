рф отримає відповідь: Зеленський про жорстокий обстріл Селидового

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жорстокий обстріл Селидового і запевнив, що російська держава отримає відповідь на цей удар, передає УНН.

Минулого вечора й ночі російські терористи дуже жорстоко обстріляли місто Селидове Донецької області. Влучання – по житлових будинках, по звичайній цивільній забудові й по лікарні. Прицільний російський удар по місту. На момент цього удару в лікарні було майже 150 пацієнтів, три людини загинули – мама з маленьким сином і жінка, яка готувалася стати мамою. Мої співчуття рідним і близьким! Обов’язково російська держава отримає відповідь на цей удар