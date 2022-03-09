РФ показывает хорошее изображение, но украинцы отказываются от "подачек" - Грозей

Детали

Аналитик Хритоо Грозев рассказывает, что РФ показывает хорошее изображение, но украинцы отказываются от "подачек", а также как сегодня работает пропаганда РФ и как изменилось направление.

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"Она работает достаточно эффективно на свою аудиторию и буквально по нулям для иностранной аудитории. Вот это основное изменение. По сравнению с тем, что было в 2014-15-м году, когда они (Рус. СМИ - ред.) Смогли повлиять как-то на часть западного мирового общественного мнения. Какое там, чтобы антиамериканское настроение перенеслись на пророссийские, то вот в нынешней ситуации нет никакого нормального человека в Европе, который может поверить этим фейкам. К сожалению, для российской аудитории это работает", - рассказал журналист.

Напомним

Сайты Медуза, ВВС, Радио Свобода и Deutsche Welle заблокировали на территории России.