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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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РФ показує гарне зображення, але українці відмовляються від "подачок" - Грозей

РФ показує гарне зображення, але українці відмовляються від "подачок" - Грозей

Київ • УНН

 • 131528 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Болгарський журналіст та аналітик Христоо Грозев у телемарафоні розповів про війну, ЗМІ окупанта та як змінилася техніка ФР. ПРо це повіломляє кореспондент УНН.

Деталі

Аналітик Хритоо Грозев розповідає, що РФ показує гарне зображення, але українці відмовляються від "подачок", а також як сьогодні працює пропаганда РФ і як змінився напрямок.

Цитата

"Вона працює досить ефективно на свою аудиторію і буквально по нулях для іноземної аудиторії. Ось це основна зміна. Порівняно з тим, що було у 2014-15-му році, коли вони (рос. ЗМІ - ред.) змогли вплинути якось на частину західної світової громадської думки. Яке там, щоб антиамериканський настрій перенеслися на проросійські, то ось у нинішній ситуації немає ніякої нормальної людини в Європі, яка може повірити цим фейкам. На жаль, для російської аудиторії це працює", - розповів журналіст.

Нагадаємо

Сайти Медуза, ВВС, Радіо Свобода та Deutsche Welle заблокували на території Росії.

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