РФ показує гарне зображення, але українці відмовляються від "подачок" - Грозей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Болгарський журналіст та аналітик Христоо Грозев у телемарафоні розповів про війну, ЗМІ окупанта та як змінилася техніка ФР. ПРо це повіломляє кореспондент УНН.
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Аналітик Хритоо Грозев розповідає, що РФ показує гарне зображення, але українці відмовляються від "подачок", а також як сьогодні працює пропаганда РФ і як змінився напрямок.
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"Вона працює досить ефективно на свою аудиторію і буквально по нулях для іноземної аудиторії. Ось це основна зміна. Порівняно з тим, що було у 2014-15-му році, коли вони (рос. ЗМІ - ред.) змогли вплинути якось на частину західної світової громадської думки. Яке там, щоб антиамериканський настрій перенеслися на проросійські, то ось у нинішній ситуації немає ніякої нормальної людини в Європі, яка може повірити цим фейкам. На жаль, для російської аудиторії це працює", - розповів журналіст.
Нагадаємо
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