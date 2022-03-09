РФ показує гарне зображення, але українці відмовляються від "подачок" - Грозей

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Аналітик Хритоо Грозев розповідає, що РФ показує гарне зображення, але українці відмовляються від "подачок", а також як сьогодні працює пропаганда РФ і як змінився напрямок.

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"Вона працює досить ефективно на свою аудиторію і буквально по нулях для іноземної аудиторії. Ось це основна зміна. Порівняно з тим, що було у 2014-15-му році, коли вони (рос. ЗМІ - ред.) змогли вплинути якось на частину західної світової громадської думки. Яке там, щоб антиамериканський настрій перенеслися на проросійські, то ось у нинішній ситуації немає ніякої нормальної людини в Європі, яка може повірити цим фейкам. На жаль, для російської аудиторії це працює", - розповів журналіст.

Нагадаємо

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