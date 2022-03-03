Сайти Медуза, ВВС, Радіо Свобода та Deutsche Welle заблокували на території Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Сайти незалежним ЗМІ почали блокувати в Росії. Перші під заборону потрапили Медуза, ВВС, Радіо Свобода та Deutsche Welle заблокували на території Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на GlobalCheck.
Деталі
Сервіс моніторингу блокування і доступності GlobalCheck опублікував дані, що сайти таких засобів масової інформації такі як: Медуза, ВВС, Радіо Свобода та Deutsche Welle заблокували на території Росії.
Нагадаємо
Російська Федерація заблокувала доступ до Інформаційного агенства "Українські Національні Новини" (УНН) та інших українських ЗМІ.