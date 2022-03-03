Сайти Медуза, ВВС, Радіо Свобода та Deutsche Welle заблокували на території Росії

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 41413 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 73747 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 85019 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 87342 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 114614 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 162635 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 175831 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214356 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 201338 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187952 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 105700 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 41743 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 64105 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 114939 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 159300 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 159300 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 114939 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 260775 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 382951 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 637779 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 2712 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 87798 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 126278 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 151855 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 172804 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Сайти Медуза, ВВС, Радіо Свобода та Deutsche Welle заблокували на території Росії

Сайти Медуза, ВВС, Радіо Свобода та Deutsche Welle заблокували на території Росії

Київ • УНН

 • 105994 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Сайти незалежним ЗМІ почали блокувати в Росії. Перші під заборону потрапили Медуза, ВВС, Радіо Свобода та Deutsche Welle заблокували на території Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на GlobalCheck.

Деталі

Сервіс моніторингу блокування і доступності GlobalCheck опублікував дані, що сайти таких засобів масової інформації такі як: Медуза, ВВС, Радіо Свобода та Deutsche Welle заблокували на території Росії.

Нагадаємо

Російська Федерація заблокувала доступ до Інформаційного агенства "Українські Національні Новини" (УНН) та інших українських ЗМІ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,879.35