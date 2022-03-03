Сайты Медуза, ВВС, Радио Свобода и Deutsche Welle заблокировали на территории России
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Сайты независимым СМИ начали блокировать в России. Первые под запрет попали Медуза, ВВС, Радио Свобода и Deutsche Welle заблокировали на территории России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на GlobalCheck.
Детали
Сервис мониторинга блокировки и доступности GlobalCheck опубликовал данные, что сайты таких средств массовой информации такие как: Медуза, ВВС, Радио Свобода и Deutsche Welle заблокировали на территории России.
Напомним
Российская Федерация заблокировала доступ к информационному агентству "Украинские Национальные Новости" (УНН) и другим украинским СМИ.