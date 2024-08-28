Террористическая страна переместила 90% своих самолетов на безопасные базы, что уменьшило эффективность ракет ATACMS. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Новая разведывательная оценка США показала, что с момента получения ракет ATACMS Украиной рф осуществила существенную адаптацию своих военных стратегий. В частности, государство-агрессор переместило около 90% своих самолетов на военные базы за пределы радиуса действия ракет ATACMS.

Несмотря на активные призывы со стороны Украины к США отменить ограничения на использование ATACMS против объектов на территории РФ, администрация президента Байдена не планирует менять свою позицию. Официальный представитель сообщил, что запуск ATACMS по российским целям будет иметь ограниченное влияние, учитывая перенос российских самолетов.

Вместо этого, Украине, вероятно, придется полагаться на местные беспилотники, которые уже показали эффективность в нанесении ударов по целям в РФ в последние месяцы. Хотя США увеличили производство ракет ATACMS, запасы остаются ограниченными, и Пентагон имеет лишь определенное количество ракет для передачи Украине.

Ситуация на фронте продолжает развиваться, и стратегические решения будут определяться в зависимости от новых обстоятельств и изменений в боевых условиях.

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