рф перебазировала 90% самолетов через ATACMS - WSJ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

  •  45364 просмотра
россия построила пятую понтонную переправу через реку Сейм в курской области - СМИ

россия построила пятую понтонную переправу через реку Сейм в курской области - СМИ

  •  88561 просмотра
«Наши страны понимают, что независимость является залогом развития": Зеленский поздравил Молдову с Днем независимости

«Наши страны понимают, что независимость является залогом развития": Зеленский поздравил Молдову с Днем независимости

  •  62749 просмотра
Ермак встретился с Соросом: обсудили Формулу мира и восстановление Украины

Ермак встретился с Соросом: обсудили Формулу мира и восстановление Украины

  •  71616 просмотра
Зеленский образовал две новые военные администрации в Запорожской области

Зеленский образовал две новые военные администрации в Запорожской области

  •  70181 просмотра
публикации
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
Эксклюзив

  •  113365 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  139289 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  128067 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

26 августа 2024, 16:05  •  167349 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

26 августа 2024, 12:00  •  202772 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Берлинском зоопарке родились двое детенышей большой панды

В Берлинском зоопарке родились двое детенышей большой панды

  •  19220 просмотра
Ноэль и Лиам Галлахеры подтвердили возвращение "Oasis" спустя 15 лет после распада

Ноэль и Лиам Галлахеры подтвердили возвращение "Oasis" спустя 15 лет после распада

  •  27252 просмотра
Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

  •  100281 просмотра
27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

  •  75968 просмотра
26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа 2024, 03:09  •  121310 просмотра
Актуальное
рф перебазировала 90% самолетов через ATACMS - WSJ

рф перебазировала 90% самолетов через ATACMS - WSJ

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 02:26  •  2427 просмотра

Read in English

рф адаптировалась к ATACMS, переместив 90% самолетов на удаленные базы. США не планируют разрешать удары по рф, считая, что Украине придется полагаться на местные беспилотники.

Террористическая страна переместила 90% своих самолетов на безопасные базы, что уменьшило эффективность ракет ATACMS. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Новая разведывательная оценка США показала, что с момента получения ракет ATACMS Украиной рф осуществила существенную адаптацию своих военных стратегий. В частности, государство-агрессор переместило около 90% своих самолетов на военные базы за пределы радиуса действия ракет ATACMS.

Несмотря на активные призывы со стороны Украины к США отменить ограничения на использование ATACMS против объектов на территории РФ, администрация президента Байдена не планирует менять свою позицию. Официальный представитель сообщил, что запуск ATACMS по российским целям будет иметь ограниченное влияние, учитывая перенос российских самолетов.

Вместо этого, Украине, вероятно, придется полагаться на местные беспилотники, которые уже показали эффективность в нанесении ударов по целям в РФ в последние месяцы. Хотя США увеличили производство ракет ATACMS, запасы остаются ограниченными, и Пентагон имеет лишь определенное количество ракет для передачи Украине.

Ситуация на фронте продолжает развиваться, и стратегические решения будут определяться в зависимости от новых обстоятельств и изменений в боевых условиях.

США вважають, що ATACMS краще використовувати для ударів по Криму - CNN16 августа 2024, 08:02 • 111102 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаполитикаНовости Мира
Эксклюзив
Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог
  •  91563 просмотра

Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог

Эксклюзив
Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
  •  113365 просмотра

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре
  •  86347 просмотра

Зеленский планирует встретиться с Байденом в сентябре

Эксклюзив
Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние
  •  72482 просмотра

Человека Гетманцева уволили из ГНС. Глава налогового комитета теряет влияние

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты
  •  51114 просмотра

Зеленский: было положительное испытание первой украинской баллистической ракеты

Эксклюзив
Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок
  •  74575 просмотра

Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок

Эксклюзив
В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов
  •  69846 просмотра

В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН
  •  71663 просмотра

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ
  •  128067 просмотра

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Эксклюзив
"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа
26 августа 2024, 13:09  •  126635 просмотра

"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа

Популярные

Зеленский образовал две новые военные администрации в Запорожской области

Зеленский образовал две новые военные администрации в Запорожской области

  •  70181 просмотра
Ермак встретился с Соросом: обсудили Формулу мира и восстановление Украины

Ермак встретился с Соросом: обсудили Формулу мира и восстановление Украины

  •  71616 просмотра
«Наши страны понимают, что независимость является залогом развития": Зеленский поздравил Молдову с Днем независимости

«Наши страны понимают, что независимость является залогом развития": Зеленский поздравил Молдову с Днем независимости

  •  62749 просмотра
россия построила пятую понтонную переправу через реку Сейм в курской области - СМИ

россия построила пятую понтонную переправу через реку Сейм в курской области - СМИ

  •  88561 просмотра
«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

  •  45364 просмотра

Публикации

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)
Эксклюзив

  •  113365 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  139289 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  128067 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

26 августа 2024, 16:05  •  167349 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

26 августа 2024, 12:00  •  202772 просмотра

Война

Израиль убил двух палестинцев во время операции в Дженине

Израиль убил двух палестинцев во время операции в Дженине

  •  0 просмотра
рф перебазировала 90% самолетов через ATACMS - WSJ

рф перебазировала 90% самолетов через ATACMS - WSJ

  •  2614 просмотра
На Херсонщине мужчина травмировался из-за детонации боеприпаса

На Херсонщине мужчина травмировался из-за детонации боеприпаса

  •  4015 просмотра
Оккупанты продолжают штурмовые действия в северной части Новогродовки - DeepState

Оккупанты продолжают штурмовые действия в северной части Новогродовки - DeepState

  •  6956 просмотра
В Польше будут судить членов группы "вагнера": начало процесса 9 сентября

В Польше будут судить членов группы "вагнера": начало процесса 9 сентября

  •  18135 просмотра

политика

Израиль убил двух палестинцев во время операции в Дженине

Израиль убил двух палестинцев во время операции в Дженине

  •  0 просмотра
рф перебазировала 90% самолетов через ATACMS - WSJ

рф перебазировала 90% самолетов через ATACMS - WSJ

  •  2614 просмотра
Израиль нанес авиаудар по пикапу с военным оборудованием в Ливане

Израиль нанес авиаудар по пикапу с военным оборудованием в Ливане

  •  10053 просмотра
В Польше будут судить членов группы "вагнера": начало процесса 9 сентября

В Польше будут судить членов группы "вагнера": начало процесса 9 сентября

  •  18135 просмотра
Специальный прокурор обновил обвинительный акт против Трампа по выборам 2020 года

Специальный прокурор обновил обвинительный акт против Трампа по выборам 2020 года

  •  15368 просмотра

Война

Израиль убил двух палестинцев во время операции в Дженине

Израиль убил двух палестинцев во время операции в Дженине

  •  0 просмотра
рф перебазировала 90% самолетов через ATACMS - WSJ

рф перебазировала 90% самолетов через ATACMS - WSJ

  •  2614 просмотра
На Херсонщине мужчина травмировался из-за детонации боеприпаса

На Херсонщине мужчина травмировался из-за детонации боеприпаса

  •  4015 просмотра
Оккупанты продолжают штурмовые действия в северной части Новогродовки - DeepState

Оккупанты продолжают штурмовые действия в северной части Новогродовки - DeepState

  •  6956 просмотра
В Польше будут судить членов группы "вагнера": начало процесса 9 сентября

В Польше будут судить членов группы "вагнера": начало процесса 9 сентября

  •  18135 просмотра

политика

Израиль убил двух палестинцев во время операции в Дженине

Израиль убил двух палестинцев во время операции в Дженине

  •  0 просмотра
рф перебазировала 90% самолетов через ATACMS - WSJ

рф перебазировала 90% самолетов через ATACMS - WSJ

  •  2614 просмотра
Израиль нанес авиаудар по пикапу с военным оборудованием в Ливане

Израиль нанес авиаудар по пикапу с военным оборудованием в Ливане

  •  10053 просмотра
В Польше будут судить членов группы "вагнера": начало процесса 9 сентября

В Польше будут судить членов группы "вагнера": начало процесса 9 сентября

  •  18135 просмотра
Специальный прокурор обновил обвинительный акт против Трампа по выборам 2020 года

Специальный прокурор обновил обвинительный акт против Трампа по выборам 2020 года

  •  15368 просмотра

Новости Бизнеса

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

  •  39336 просмотра
В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  117780 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  118415 просмотра

Экономика

"Переходим к графикам": в Киеве отменили экстренные отключения света

"Переходим к графикам": в Киеве отменили экстренные отключения света

  •  17452 просмотра
Ермак встретился с Соросом: обсудили Формулу мира и восстановление Украины

Ермак встретился с Соросом: обсудили Формулу мира и восстановление Украины

  •  71628 просмотра
«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

«Энергоатом» готовится к строительству Чигиринской АЭС: горсовет города уже передал землю

  •  45381 просмотра
Кабмин выделил трем прифронтовым регионам 158 млн гривен для поддержки органов исполнительной власти

Кабмин выделил трем прифронтовым регионам 158 млн гривен для поддержки органов исполнительной власти

  •  25528 просмотра
Кабмин выделил более 21 миллиона гривен на компенсации за бесплатное размещение ВПЛ

Кабмин выделил более 21 миллиона гривен на компенсации за бесплатное размещение ВПЛ

  •  19436 просмотра

Киев

"Переходим к графикам": в Киеве отменили экстренные отключения света

"Переходим к графикам": в Киеве отменили экстренные отключения света

  •  17452 просмотра
В Киеве после ремонта возобновил работу фуникулер

В Киеве после ремонта возобновил работу фуникулер

  •  20789 просмотра
В Киеве начали строительство двух новых пожарных депо

В Киеве начали строительство двух новых пожарных депо

  •  18616 просмотра
Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

  •  27524 просмотра
В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд 26 августа

В Киеве зафиксирован новый температурный рекорд 26 августа

  •  21750 просмотра