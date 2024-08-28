рф перебазувала 90% літаків через ATACMS - WSJ
Київ • УНН
рф адаптувалася до ATACMS, перемістивши 90% літаків на віддалені бази. США не планують дозволяти удари по рф, вважаючи, що Україні доведеться покладатися на місцеві безпілотники.
Терористична країна перемістила 90% своїх літаків на безпечні бази, що зменшило ефективність ракет ATACMS. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.
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Нова розвідувальна оцінка США показала, що з моменту отримання ракет ATACMS Україною рф здійснила суттєву адаптацію своїх військових стратегій. Зокрема, держава-агресор перемістила близько 90% своїх літаків на військові бази за межі радіусу дії ракет ATACMS.
Попри активні заклики з боку України до США скасувати обмеження на використання ATACMS проти об'єктів на території рф, адміністрація президента Байдена не планує змінювати свою позицію. Офіційний представник повідомив, що запуск ATACMS по російських цілях матиме обмежений вплив, враховуючи перенесення російських літаків.
Замість цього, Україні, ймовірно, доведеться покладатися на місцеві безпілотники, які вже показали ефективність у завданні ударів по цілях у рф в останні місяці. Хоча США збільшили виробництво ракет ATACMS, запаси залишаються обмеженими, і Пентагон має лише певну кількість ракет для передачі Україні.
Ситуація на фронті продовжує розвиватися, і стратегічні рішення будуть визначатися в залежності від нових обставин та змін у бойових умовах.
США вважають, що ATACMS краще використовувати для ударів по Криму - CNN16.08.24, 11:02 • 111330 переглядiв