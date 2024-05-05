рф обстреляла из минометов, ракет и пулеметов 4 населенных пункта на Сумщине

За ночь рф обстреляла 4 общины Сумщины. Удары были из различных видов оружия, включая минометы и пулеметы. Дополнительно оккупанты применили дальнобойные системы залпового огня. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Ночью российские военные совершили четыре обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Подверглись обстрелам Хотинская, Великописаревская, Шалыгинская и Середино-Будская громады.

Середино-Будская громада пострадала от вражеского удара из ракетно-артиллерийских систем залпового огня (4 взрыва), Хотинская громада - от обстрела из миномета (4 взрыва). В Шалыгинской громаде был зафиксирован обстрел из крупнокалиберного пулемета, а Великописаревская громада получила три мины, сброшенные российскими военными.

Кроме этого, ночью враг использовал дальнобойные системы залпового огня по Сумскому району. По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет.

Оккупанты на Сумщине применили дальнобойные системы залпового огня: без пострадавших