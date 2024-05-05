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рф обстріляла з мінометів, ракет та кулеметів 4 населених пункти на Сумщині

рф обстріляла з мінометів, ракет та кулеметів 4 населених пункти на Сумщині

Київ • УНН

 • 21414 перегляди

Вночі терористична країна обстріляла 4 населених пункти в Сумській області з різних видів зброї, включаючи міномети, кулемети та реактивні системи залпового вогню великої дальності, але жертв серед мирного населення немає.

За ніч рф обстріляла 4 громади Сумщини. Удари були з різних видів зброї, включаючи міномети та кулемети. Додатково окупанти застосували далекобійні системи залпового вогню. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Вночі російські військові здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зазнали обстрілів Хотінська, Великописарівська, Шалигинська та Середино-Будська громади.

Середино-Будська громада постраждала від ворожого удару з ракетно-артилерійських систем залпового вогню (4 вибухи), Хотінська громада - від обстрілу з міномету (4 вибухи). У Шалигинській громаді було зафіксовано обстріл з крупнокаліберного кулемету, а Великописарівська громада отримала три міни, скинуті російськими військовими.

Крім цього, вночі ворог використовував далекобійні системи залпового вогню по Сумському району. За попередніми даними, постраждалих серед мирного населення немає.

Окупанти на Сумщині застосували далекобійні системи залпового вогню: без постраждалих05.05.24, 00:21 • 56886 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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