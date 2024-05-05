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Окупанти на Сумщині застосували далекобійні системи залпового вогню: без постраждалих

Окупанти на Сумщині застосували далекобійні системи залпового вогню: без постраждалих

Київ • УНН

 • 56886 перегляди

рф обстріляла Сумську область України, використовуючи далекобійні системи залпового вогню. Попередньо, люди не постраждали.

На Сумщині рф вдарила далекобійними системами залпового вогню. Попередньо, без постраждалих. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

У Сумській області 4 травня окупаційні війська застосували далекобійні системи залпового вогню.

На щастя, попередньо, без жертв щодо цивільного населення.

російські терористи продовжують вчиняти злочини проти мирного населення Сумщини.
Будьте обережні, бережіть себе та рідних. Віримо ЗСУ

- Сумська обласна військова адміністрація.

У Сумах прогримів вибух04.05.24, 22:17 • 54606 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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