Оккупанты на Сумщине применили дальнобойные системы залпового огня: без пострадавших

На Сумщине рф ударила дальнобойными системами залпового огня. Предварительно, без пострадавших. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В Сумской области 4 мая оккупационные войска применили дальнобойные системы залпового огня.

К счастью, предварительно, без жертв в отношении гражданского населения.

российские террористы продолжают совершать преступления против мирного населения Сумщины.

Будьте осторожны, берегите себя и родных. Верим ВСУ - Сумская областная военная администрация.

В Сумах прогремел взрыв