Оккупанты на Сумщине применили дальнобойные системы залпового огня: без пострадавших

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
sumyСумы
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  163715 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  163039 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  165013 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  144977 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  110778 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  127626 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125836 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119607 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115321 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102132 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Оккупанты на Сумщине применили дальнобойные системы залпового огня: без пострадавших

рф обстреляла Сумскую область Украины, используя дальнобойные системы залпового огня. Предварительно, люди не пострадали.

Общество •   •  4958 просмотра
Оккупанты на Сумщине применили дальнобойные системы залпового огня: без пострадавших

Глава МИД Сикорский отказался раскрывать планы Польши по военному вмешательству в поддержку Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский избежал раскрытия планов Польши относительно возможного военного вмешательства в поддержку Украины против РФ.

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Глава МИД Сикорский отказался раскрывать планы Польши по военному вмешательству в поддержку Украины

Вражеские БпЛА направляются в сторону Днепропетровщины с Херсонщины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что группа вражеских беспилотников в Херсонской области движется в сторону Днепропетровской области.

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Вражеские БпЛА направляются в сторону Днепропетровщины с Херсонщины

В Харькове произошли взрывы

В Харькове произошла серия взрывов.

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В Харькове произошли взрывы

На Харьковщине была зафиксирована угроза применения ударных БпЛА

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины обнаружили угрозу применения ударных БпЛА в Харьковской области.

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На Харьковщине была зафиксирована угроза применения ударных БпЛА

В Херсонской области запущены управляемые авиационные бомбы

Управляемые авиационные бомбы были запущены в Херсонской области.

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В Херсонской области запущены управляемые авиационные бомбы

В Бериславе дроны рф вызвали пожар в разрушенном учебном заведении

В Бериславе Херсонской области вспыхнул пожар после того, как российские войска сбросили взрывчатку с беспилотников на учебное заведение, ранее разрушенное обстрелом.

Война •   •  10128 просмотра
В Бериславе дроны рф вызвали пожар в разрушенном учебном заведении

Оккупационная армия захватила Архангельское - DeepState

Армия рф оккупировала село Архангельское на линии фронта, подняв свой флаг на жилом доме, о чем сообщает DeepState.

Война •   •  12891 просмотра
Оккупационная армия захватила Архангельское - DeepState

В Сумах прогремел взрыв

В городе Сумы произошел взрыв.

Война •   •  19518 просмотра
В Сумах прогремел взрыв

На Сумщине оккупанты в течение дня совершили 41 обстрел, зафиксировано 214 взрывов

россияне 41 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, что привело к 214 взрывам из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, РСЗО и беспилотники, во многих населенных пунктах.

Общество •   •  18202 просмотра
На Сумщине оккупанты в течение дня совершили 41 обстрел, зафиксировано 214 взрывов