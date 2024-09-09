рф обстреляла 6 громад Сумщины: 42 взрыва за ночь и утро
Киев • УНН
Российские войска совершили 16 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 42 взрыва в 6 общинах, использовались авиаудары, минометы, артиллерия и различные типы дронов.
Ночью и утром 9 сентября российские войска совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 42 взрыва. Армия рф обстреляла 6 общин области, сообщили в понедельник в Сумской ОВА, передает УНН.
Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Великописаревская громады.
- Белопольская громада: враг совершил авиаудары КАБ (3 взрыва).
- Краснопольская громада: россияне ударили FPV-дронами (2 взрыва), осуществили сброс взрывного устройства с БПЛА (2 взрыва), вели обстрел из миномета (9 взрывов) и ствольной артиллерии (8 взрывов).
- Эсманьская община: россияне осуществили пуск КАБ (5 взрывов).
- Середино-Будская громада: удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Шалигинская громада: враг вел обстрел из миномета (9 взрывов), совершил удар FPV-дроном (1 взрыв) и дронами-камикадзе (2 взрыва).
- Великописаревская община: удар FPV-дроном (1 взрыв).
рф вночі вдарила по Харкову та району, через обстріли за добу 1 загибла та 16 постраждалих, зокрема і дитина9 сентября 2024, 05:59 • 19841 просмотр