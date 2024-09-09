рф обстріляла 6 громад Сумщини: 42 вибухи за ніч та ранок
Київ • УНН
Російські війська здійснили 16 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 42 вибухи в 6 громадах, використовувались авіаудари, міномети, артилерія та різні типи дронів.
Вночі та зранку 9 вересня російські війська здійснили 16 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 42 вибухи. Армія рф обстріляла 6 громад області, повідомили у понеділок у Сумській ОВА, передає УНН.
Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Великописарівська громади.
- Білопільська громада: ворог здійснив авіаудари КАБ (3 вибухи).
- Краснопільська громада: росіяни вдарили FPV-дронами (2 вибухи), здійснили скид вибухового пристрою з БПЛА (2 вибухи), вели обстріл з міномета (9 вибухів) та ствольної артилерії (8 вибухів).
- Есманьська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (5 вибухів).
- Середино-Будська громада: удар FPV-дроном (1 вибух).
- Шалигинська громада: ворог вів обстріл з міномета (9 вибухів), здійснив удар FPV-дроном (1 вибух) та дронами-камікадзе (2 вибухи).
- Великописарівська громада: удар FPV-дроном (1 вибух).
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