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рф обстріляла 6 громад Сумщини: 42 вибухи за ніч та ранок

рф обстріляла 6 громад Сумщини: 42 вибухи за ніч та ранок

Київ • УНН

 • 23432 перегляди

Російські війська здійснили 16 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 42 вибухи в 6 громадах, використовувались авіаудари, міномети, артилерія та різні типи дронів.

Вночі та зранку 9 вересня російські війська здійснили 16 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 42 вибухи. Армія рф обстріляла 6 громад області, повідомили у понеділок у Сумській ОВА, передає УНН

Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Великописарівська громади.

  •  Білопільська громада: ворог здійснив авіаудари КАБ (3 вибухи).
  •  Краснопільська громада: росіяни вдарили FPV-дронами (2 вибухи), здійснили скид вибухового пристрою з БПЛА (2 вибухи), вели обстріл з міномета (9 вибухів) та ствольної артилерії (8 вибухів).
  •  Есманьська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (5 вибухів).
  • Середино-Будська громада: удар FPV-дроном (1 вибух).
  •  Шалигинська громада: ворог вів обстріл з міномета (9 вибухів), здійснив удар FPV-дроном (1 вибух) та дронами-камікадзе (2 вибухи).
  •  Великописарівська громада: удар FPV-дроном (1 вибух).

рф вночі вдарила по Харкову та району, через обстріли за добу 1 загибла та 16 постраждалих, зокрема і дитина09.09.24, 08:59 • 26546 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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